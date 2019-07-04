Факты ICTV – Выпуск 18:45 (04.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня украинские пенсионеры с большим стажем и мизерными выплатами начали получать повышенные, по 2 тыс. грн; до 15 июля еще можно изменить место регистрации для голосования; июнь и июль поменялись температурой, жара изменилась умеренной прохладой, и так будет на выходные и практически следующую неделю, ночью +10, днем кроме юга максимум +26.

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