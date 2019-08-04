Факты ICTV – Выпуск 18:45 (04.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: две трагедии за сутки: в штатах Техас и Огайо расстреляли людей – уже 29 погибших; Юг страны накрыли мощные ливни. Топит Одесскую и Николаевскую области. Уже погиб один человек; Россия пылает: в Сибири площадь пожара увеличивается, а в Москве снова протесты – задержаны более тысячи человек.

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