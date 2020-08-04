Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина готовится ко второй волне коронавируса. В Минздраве рассказали, когда начнется ухудшение и сколько продлится; в Европе и Америке вторая волна эпидемии кое-где уже началась; Укрзализныця уволила работников, из-за бездействия которых мужчина жестоко избил женщину в поезде.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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