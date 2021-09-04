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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в МВД назвали вероятную причину пожара в костеле святого Николая в Киеве; в Украине студенты живут в общежитиях в ужасных условиях и даже платят за это деньги; украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских Игр в Токио; в Крыму снова незаконные обыски и аресты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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