Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.09.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в МВД назвали вероятную причину пожара в костеле святого Николая в Киеве; в Украине студенты живут в общежитиях в ужасных условиях и даже платят за это деньги; украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских Игр в Токио; в Крыму снова незаконные обыски и аресты.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-09-04
Теги: Факты 18.45, Факты ICTV