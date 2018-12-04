Факты ICTV – Выпуск 18:45 (04.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 4.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: данные медицинской экспертизы, которые могут подтвердить наличие опиатов у участницы харьковской аварии будут повторно изучены, тем более не все документы были предоставлены следствию; только открытая агрессия России может помешать своевременному проведению президентских выборов – президент Порошенко выступил перед студентами Прикарпатья; на таких женщинах держится мир, Форбс опубликовал сотню самых влиятельных, в первой тройке немецкий канцлер, британский премьер и глава Международного валютного фонда.

Опубликовано Декабрь, 04 в 20:26



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