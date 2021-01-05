Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: имеем более 5 тыс. новых больных Covid; после длительных проволочек, Иран передал Украине отчет о сбитом над Тегераном самолет МАУ; КСУ отреагировало на указ президента об отстранении председателя КСУ Тупицкого; сменить поставщика газа и сэкономить более 3 грн на кубометре голубого топлива — в повышении тарифов мы расскажем, как не платить больше.

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