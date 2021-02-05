Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зеленский объяснил почему поддержал введение санкций против трех телеканалов, связанных с Медведчуком; насколько безопасны кислородные системы в коронавирусных больницах Украины; Украина подтвердили поставку 12 млн доз вакцин от AstraZeneca и Novax; Россия высылает из страны иностранных дипломатов за якобы участие в акциях в поддержку Навального.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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