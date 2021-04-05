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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве люди штурмуют общественный транспорт, а такси подняли цены втрое; под КГГА огромные очереди, чиновники не могут обработать большое количество запросов на спецпропуска; на Полтавщине обнаружили южноафриканский штамм коронавируса; Укрзализныця хочет сдать в аренду вокзалы и станции; на Волыни продолжается сбор березового сока.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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