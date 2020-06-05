Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: резонансные уголовные скандалы в Кагарлыке и Броварах привели на трибуну Рады главу МВД Арсена Авакова; в Украине снова более полутысячи больных коронавирусом; Зеленский выступает за разработку общенационального плана по преодолению проблем ветеранов и семей погибших военных.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.