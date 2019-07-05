Факты ICTV – Выпуск 18:45 (05.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: застенки в подвалах, убийства за любовь к Украине и танки на улицах. 5 лет освобождения Славянска; эксклюзивное интервью нового главы Государственной таможни Максима Нефедова; рынок электроэнергии – это убийство для малого бизнеса. С увеличением тарифов вырастут и цены на товары.

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