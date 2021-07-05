Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент призывает искоренить коррупцию, контрабанду, воров в законе и криминал; Украина будет пересматривать соглашение об ассоциации с Европейским союзом; португальский остров Мадейра будет принимать к себе туристов привитых любой вакциной; климатические изменения высушивают южные регионы Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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