Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.07.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент призывает искоренить коррупцию, контрабанду, воров в законе и криминал; Украина будет пересматривать соглашение об ассоциации с Европейским союзом; португальский остров Мадейра будет принимать к себе туристов привитых любой вакциной; климатические изменения высушивают южные регионы Украины.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-07-05
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