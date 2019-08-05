Факты ICTV – Выпуск 18:45 (05.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в США уже три случая стрельбы, Трамп призвал принять закон о проверке покупателей оружия; Марьинка отмечает 5 лет освобождения от оккупантов; в России взрывы на военном складе; Украиной прокатилась непогода; овечья брынза, табакский сыр и другие блюда Бессарабии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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