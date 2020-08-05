Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Бейруте более сотни погибших и тысячи раненых — среди них есть украинцы; в Украине очередной антирекорд по количеству новых случаев Covid; судебную систему в Украине в очередной раз пытаются реформировать. МВФ требует к осени; в Киеве первый еврокубковый матч после карантина.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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