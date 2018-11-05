Факты ICTV – Выпуск 18:45 (05.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смерть Екатерины Гандзюк – правозащитники и общественные активисты требуют отставки руководителей МВД и Генпрокуратуры; об украинском органическом молоке и его экспортный потенциал; как обустроить публичное пространство, чтобы всем было хорошо и удобно.

Опубликовано Ноябрь, 05 в 19:30



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