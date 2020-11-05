Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.11.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: какова ситуация с аппаратами ИВЛ в Украине и почему государственные закупки так задерживаются; кто же станет следующим президентом Америки; судья Конституционного суда Игорь Слиденко, который недавно подал в отставку, не уступает место сиротам; интервью с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2020-11-05
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