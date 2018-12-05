Факты ICTV – Выпуск 18:45 (05.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 5.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство хочет закрепить децентрализацию в Конституции, а президент объявил дату объединительного собора украинских церквей; обучение резервистов в разгаре, желающих пройти обучение через объявления военного положения больше, чем планировали; Киев превратился в сплошную парковку, избавиться от нее можно только запретом или слишком высокой ценой за стоянку машины в центре.

Опубликовано Декабрь, 05 в 20:01



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