Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже несколько дней подряд в Украине фиксируется прирост больных Covid. За сутки почти 7 тыс.; на передовой враг не прекращает провокаций; в этот день Украина получила то, к чему стремилась веками — мы получили Томос, а с ним и Православную церковь; сочельник и Рождество Христово без родственных объятий — в этом году украинцы предпочитают празднованию с близкими в он-лайн формате.

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