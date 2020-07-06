Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине меньше всего больных Covid за последние 3 недели, 543 новых случая; американские штаты Флорида и Техас, где зафиксировано неистовый всплеск инфицирования, признают — они рано ослабили ограничения и теперь пожинают печальные плоды; он малоизученный и непредсказуемый, Факты заинтересовались, почему в разных регионах количество больных и тех, кто выздоровел, существенно различается.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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