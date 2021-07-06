Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Одессе снова обрушился дом, на исторической Молдаванке упал потолок двухэтажки; оккупанты на Донбассе выдали населению 630 тыс. российских паспортов; активная фаза международных учений Си-Бриз 2021 начинается в Черном море; ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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