Факты ICTV – Выпуск 18:45 (06.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой враг коварно атаковал, есть погибшие, президент призывает собрать нормандские переговоры; новая власть обещает ФОПам большую чистку; украинские пожарные не могут спасать людей в высотках; на одесских пляжах запретили купаться; Россия назвала причины взрывов на складах Красноярского края и пожаров в Сибири.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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