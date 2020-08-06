Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.08.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Бейруте увеличивается количество погибших и травмированных. Евросоюз уже выделил Ливану деньги; активисты заявляют, что в порту Николаева хранится более селитры чем в Бейруте. Однако администрация порта утверждает что все вывезли; в Украине начинается распродажа тюрем. Куда денут заключенных и что будет на огромных территориях.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2020-08-06
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