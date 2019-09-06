Факты ICTV – Выпуск 18:45 (06.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: проверка домов на аварийность. Почему власть решилась на это только после трагедии в Дрогобыче; следить за собственным здоровьем – легко! Немного времени, желания, а главное – не бояться. Где и за сколько пройти онкоскрининги; замкнутый круг. Как сироте с инвалидностью преодолеть чиновничье равнодушие.

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