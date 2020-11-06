Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Джо Байден побеждает в ключевой для победы Пенсильвании, однако Трамп похоже так просто отдавать Белый дом не собирается; Зеленский проинспектировал новый контрольно-пропускной пункт в Счастье; Конституционный суд пытается ликвидировать антикоррупционные органы, а народные избранники влияют на деятельность независимого регулятора НКРЭКУ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.