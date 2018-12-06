Факты ICTV – Выпуск 18:45 (06.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 6.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина впервые отмечает День вооруженных сил когда в стране частично введено военное положение, об обучении резервистов в Десне; национальные недра разворовывают, а государству безразлично – о хищении природного бутового камня на Закарпатье; дурят государство нечестные получатели субсидий, среди них и такие, кто параллельно с получением помощи покупал мерседесы и дорогие акции.

Опубликовано Декабрь, 06 в 19:46



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