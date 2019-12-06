Факты ICTV – Выпуск 18:45 (06.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: увеличивается количество погибших в одесском пожаре, уже четверо жертв; несмотря на напряжение на фронте и обстрелы, украинские военные празднуют День Вооруженных сил Украины; Светловодск замерзает уже второй месяц подряд; курс доллара падает, а цены растут.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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