Факты ICTV — Выпуск 18:45 (07.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: захват Капитолия, четверо убитых и осуждение мировых лидеров в США, к чему привело желание Трампа любой ценой удержаться в должности; последний день перед локдауном — что подпадает под запрет от 8 января; какие молочные компании обманывают потребителей, продавая вместо качественного масла — химический продукт.

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