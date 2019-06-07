Факты ICTV – Выпуск 18:45 (07.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: штормовое предупреждение в Украине. Регионы ожидает сильный ветер, дождь и град; отечественная клубника. Используют ли химикаты во время выращивания ягод; Сборные Украины и Сербии будут сегодня играть во Львове. Отбор на Чемпионат Европы.

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