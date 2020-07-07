Факты ICTV — Выпуск 18:45 (07.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: крупный пожар на Луганщине. Один человек погиб, девять в больнице. Более сотни домов уничтожены; отдых за рубежом. Чтобы не попасть в изолятор на карантин, узнавайте, какие страны пускают украинских туристов; во Львове заработала первая станция по переработке органического мусора.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.