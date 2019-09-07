Факты ICTV – Выпуск 18:45 (07.09.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как пленных в Борисполе встречали родственники и друзья; на Востоке страны обстрелы не прекращаются; Верховная Рада проголосовала за включение в повестку дня законопроекта об уменьшении количества народных депутатов до 300.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2019-09-07
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