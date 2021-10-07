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Дарина Реготун |

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (07.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова; голове Укрэксимбанка вручили подозрение из-за скандала с журналистами Схем; в Киеве на Международный экономический форум собралось более 130 иностранных и украинских специалистов; как сжигание травы может ударить по кошельку и подорвать здоровье.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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