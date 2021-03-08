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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Закарпатье в красной зоне; в Украине за сутки более 5 тыс. инфицированных; как украинки ломают стереотипы и прогрессирует ли наша страна в вопросах гендерного равенства; каково состояние пострадавших украинцев в аварии в Польше; марш женщин в столице и второе золото Украины на Чемпионате Европы по легкой атлетике.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

 

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