Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как Украина будет помогать пенсионерам, незащищенным слоям населения и тем, кто потерял работу; в Ухане, откуда пошла эпидемия, сняли карантин; иранские политики заявляют, что наказывать тех, кто сбил украинский самолет, не будут.

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