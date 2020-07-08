Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: выгоревшие села, уничтожены дома и 5 погибших. Пожар на Луганщине до сих пор не утих; коронавирус, нелегкие истории тех, кто выздоровел. Какие последствия этой болезни; иностранные инвестиции. Почему страна не может гарантировать безопасность вкладчикам в нашу экономику; классическая музыка, минимум стресса и современные технологии. И все ради качества молока.

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