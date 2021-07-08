Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские истребители сорвали пресс-конференцию руководителей Испании и Литвы; за шесть дней рынка земли уже заключили более 300 соглашений на продажу земельных участков; российские туристы возвращаются в Египет; российско-оккупационные войска уже шесть раз нарушали режим тишины на Донбассе.

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