Факты ICTV – Выпуск 18:45 (08.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине отмечают День войск связи; Украина и Турция договариваются о сотрудничестве; непогода снова прокатилась Украиной; в Днепре скандал вокруг нелегального игорного заведения, неизвестные в балкалавах избили активистов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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