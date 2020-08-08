Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине устанавливает тревожные рекорды, правительство решило закрыть Крым; 12 лет Российско-грузинской войне; почему сотрудники хозяйственного цеха Укрзализныци работают в нечеловеческих условиях; как развивается отечественный книжный бизнес и как за шесть лет произошел настоящий ренессанс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.