Факты ICTV – Выпуск 18:45 (08.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 8.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украину возвращается контроль за скоростью движения на дорогах; жену израильского премьера Сару Нетаньяху могут приговорить к 5-ти годам тюрьмы; долгих лет тюрьмы пожелали российские активисты Путину в день его 66-летия.

Опубликовано Октябрь, 08 в 20:16



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