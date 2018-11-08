Факты ICTV – Выпуск 18:45 (08.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 8.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: парламент принял закон о растаможивании авто на еврономерах; 10 тысяч правонарушений произошло в прошлом году в украинских поездах; как утеплить свой дом и не выбрасывать бешеные деньги за коммуналку.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 20:06



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