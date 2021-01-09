Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: катастрофа самолета Boeing в Индонезии, погибли 62 человека; режим чрезвычайного положения в Лондоне, из-за коронавируса британская столица закрывает церкви; локдаун в Украине, как соблюдают карантин украинцы; как противодействовать домашнему насилию и где можно получить помощь тем, кто оказался в роли жертвы.

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