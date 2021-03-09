Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за большого количества новых больных Covid на Западной Украине медицинский коллапс. Закрыли школы и все магазины, кроме продуктовых; авария микроавтобуса с пассажирами на Харьковщине. Один человек погиб, остальные получили травмы. Что стало причиной ДТП; “Золотое дно” самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Фильм о роскошной жизни батьки выпустили местные журналисты; срочное совещание в Букингемском дворце из-за резонансного интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.