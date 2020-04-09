Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: больных коронавирусома в Украине почти 2 тысячи; как работают мировые медиа и как изменил карантин работу новостей; в Нью-Йорке от коронавируса умерло людей больше, чем от терактов 11 сентября.

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