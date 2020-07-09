Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВОЗ признает, что в большей части мира не удалось взять Covid-19 под контроль, эпидемия распространяется и ускоряется, в Украине за день плюс 840 новых случаев; поля в Луганской области могли поджечь умышленно, что спровоцировало масштабный пожар; президент проверяет программу Большое строительство на Волыни, посмотрел, как строят объездную дорогу в Луцке, обещает после государственных путей взяться за местные.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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