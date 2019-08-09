Факты ICTV – Выпуск 18:45 (09.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже известна дата первого торжественного заседания новой Верховной Рады; за Роттердам + 50 миллионов гривен залога, суд избирает меру пресечения обвиняемым экс-чиновникам; американская пара спасает украинских больных детей от интернатов; треть мирового океана уже загрязнена, ООН срочно собирает совещание.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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