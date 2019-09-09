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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (09.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: освобожденные пленные поехали на обследование к врачам, к счастью особо тяжелых состояний нет ни у кого; Украина экспортировала пшеницы на $2 млрд; под Одессой открыли мощный зерновой терминал, который стал самой большой агроинвестицией Украины; депутаты будут работать две недели подряд.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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