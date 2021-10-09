Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Николаеве мужчина подделал справку о вакцинации, а теперь требует реальную прививку; россияне едут в Европу и платят сотни евро, чтобы вакцинироваться от коронавируса зарубежными препаратами; комиссия так и не выбрала руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.