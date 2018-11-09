Факты ICTV – Выпуск 18:45 (09.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: премьер Гройсман готов позаботиться об отопительном сезоне в каждой области; украинская валюта укрепляется вторую неделю подряд; в Китае показали первого робота-телеведущего.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-09
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