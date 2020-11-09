Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Covid-19 у президента и главы его офиса. Последние цифры, а также что означает карантин выходного дня; украинские ученые пытаются найти способ преодолеть коронавирус; Трамп не сдается и делает все, чтобы обжаловать результаты выборов; в Украине активисты призывают запретить фосфатные моющие средства. Как они влияют на здоровье людей и экологию — разбирались наши журналисты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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