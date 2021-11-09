Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.11.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 089.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Европа временно закрывает двери для украинцев, 833 смерти в день даже для нее слишком много; о последователях и учениках гениального космического конструктора Михаила Янгеля и важности поддержки космического потенциала Украины; украинские свадебные платья стали международным и прибыльным бизнесом, за нашими платьями едут невесты со всего мира.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-11-09
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