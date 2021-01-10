Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тысячи людей, открыты рестораны и полное отсутствие карантинных ограничений. Украинцы массово поехали пересиживать локдаун в Буковель; соблюдаются ли противоэпидемические мероприятия в Киеве; омары, рябчики, королевские креветки, крюшоны, оливки и трюфели. Это ингредиенты настоящего салата Оливье.

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