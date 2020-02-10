Факты ICTV – Выпуск 18:45 (10.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже двое украинцев имеют признаки заражения коронавируса, они члены экипажа японского круизного лайнера; в Украине 30 тыс. больных с активной формой туберкулеза, на этом фоне правительство из-за нехватки денег собирается сократить тубдиспансер; маленькая Эстония имеет территориальные претензии к России: Таллинн стремится вернуть Ивангород и Печоры; борьба за Беличанский лес под Киевом продолжается уже 12 лет, даже статус национального парка не отпугивает застройщиков, поскольку до сих пор нет предела запрещенных для вырубки территорий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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